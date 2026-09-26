«Мы испортили им гонку». Бриаторе извинился перед «Маклареном» и Норрисом

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выразил разочарование итогом Гран-при Азербайджана, в котором пилот команды Франко Колапинто стал виновником крупной аварии, куда попали его напарник Пьер Гасли и чемпион Ландо Норрис.

«Очевидно, я крайне разочарован итогом сегодняшней гонки, понимая, что мы потеряли важные очки в борьбе за чемпионат. Подобные инциденты не должны происходить, особенно когда обе наши машины шли в очковой зоне и показывали хороший темп. Мне очень жаль команду и Пьера, который провёл отличный уикенд, а также хочу извиниться перед Ландо Норрисом и «Маклареном» за то, что мы испортили им гонку», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».