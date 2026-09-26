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«Мы испортили им гонку». Бриаторе извинился перед «Маклареном» и Норрисом

«Мы испортили им гонку». Бриаторе извинился перед «Маклареном» и Норрисом
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Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе выразил разочарование итогом Гран-при Азербайджана, в котором пилот команды Франко Колапинто стал виновником крупной аварии, куда попали его напарник Пьер Гасли и чемпион Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Очевидно, я крайне разочарован итогом сегодняшней гонки, понимая, что мы потеряли важные очки в борьбе за чемпионат. Подобные инциденты не должны происходить, особенно когда обе наши машины шли в очковой зоне и показывали хороший темп. Мне очень жаль команду и Пьера, который провёл отличный уикенд, а также хочу извиниться перед Ландо Норрисом и «Маклареном» за то, что мы испортили им гонку», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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