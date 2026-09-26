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Пьер Гасли рассказал, как отреагировал на извинения Франко Колапинто после аварии в Баку

Пьер Гасли рассказал, как отреагировал на извинения Франко Колапинто после аварии в Баку
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Пилот «Альпин» Пьер Гасли прокомментировал аварию с участием напарника по команде Франко Колапинто и действующего чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса на Гран-при Азербайджана в Баку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Сегодня я очень расстроен за всю команду. Это разочаровывающий результат для всех нас, но мы справимся с этим вместе и будем двигаться дальше. После инцидента мы с Франко поговорили, и он извинился — я принимаю его извинения. Мы обсудим всё в команде, чтобы в дальнейшем стать лучше.

Что касается нашей гонки до этого момента, ощущения от машины были приятные, у нас был хороший темп. Я всё время находился близко к Льюису [Хэмилтону] и Ландо [Норрису], при этом довольно легко контролировал отрыв от остальных пилотов средней группы. В эти выходные я был доволен машиной, и теперь нам нужно привезти этот темп в Сепанг на следующую гонку», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альпин».

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