Ландо Норрис: есть пилоты, которым не место в Формуле-1

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис раскритиковал аргентинского гонщика «Альпин» Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана, которая завершила его гонку.

«Меня просто выбили. Если честно, есть пилоты, которым не место в Формуле-1», — сказал Ландо Норрис в интервью Sky Sports.

Колапинто назвал произошедшее «большой ошибкой» и извинился перед своим напарником Пьером Гасли и Норрисом. Инцидент произошёл на рестарте после машины безопасности: аргентинец поздно затормозил в первом повороте и врезался в Гасли, чья машина затем вытолкнула «Макларен» Норриса.