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Ландо Норрис: есть пилоты, которым не место в Формуле-1

Ландо Норрис: есть пилоты, которым не место в Формуле-1
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Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» британец Ландо Норрис раскритиковал аргентинского гонщика «Альпин» Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана, которая завершила его гонку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Меня просто выбили. Если честно, есть пилоты, которым не место в Формуле-1», — сказал Ландо Норрис в интервью Sky Sports.

Колапинто назвал произошедшее «большой ошибкой» и извинился перед своим напарником Пьером Гасли и Норрисом. Инцидент произошёл на рестарте после машины безопасности: аргентинец поздно затормозил в первом повороте и врезался в Гасли, чья машина затем вытолкнула «Макларен» Норриса.

Полный разбор Гран-при Азербайджана:
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте
Ферстаппен не додавил Расселла в Баку. А две «Альпин» эпично столкнулись на рестарте
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