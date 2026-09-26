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Франко Колапинто потеряет пять мест на старте следующей гонки Формулы-1

Франко Колапинто потеряет пять мест на старте следующей гонки Формулы-1
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Стюарды Гран-при Азербайджана вынесли решение по инциденту с участием Франко Колапинто. Пилот «Альпин» получил 10-секундный штраф, который конвертирован в потерю пяти мест на старте следующей гонки, в которой он примет участие.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Согласно решению стюардов, после рестарта Колапинто приблизился к Гасли сзади в первом повороте, слишком поздно затормозил и вошёл в поворот по внутренней траектории на скорости, не позволявшей пройти его контролируемо. Он вылетел с траектории и совершил контакт с левой стороной машины Гасли, который затем столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом — оба сошли.

Стандартным наказанием за создание столкновения является штраф в 10 секунд. Поскольку Колапинто сошёл с дистанции и не мог отбыть временной штраф, стюарды заменили его потерей пяти позиций на стартовой решётке следующей гонки.

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