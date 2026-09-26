Франко Колапинто потеряет пять мест на старте следующей гонки Формулы-1

Стюарды Гран-при Азербайджана вынесли решение по инциденту с участием Франко Колапинто. Пилот «Альпин» получил 10-секундный штраф, который конвертирован в потерю пяти мест на старте следующей гонки, в которой он примет участие.

Согласно решению стюардов, после рестарта Колапинто приблизился к Гасли сзади в первом повороте, слишком поздно затормозил и вошёл в поворот по внутренней траектории на скорости, не позволявшей пройти его контролируемо. Он вылетел с траектории и совершил контакт с левой стороной машины Гасли, который затем столкнулся с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом — оба сошли.

Стандартным наказанием за создание столкновения является штраф в 10 секунд. Поскольку Колапинто сошёл с дистанции и не мог отбыть временной штраф, стюарды заменили его потерей пяти позиций на стартовой решётке следующей гонки.