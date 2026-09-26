Габриэл Бортолето оштрафован на 10 секунд за обгон под жёлтыми флагами в Баку

Стюарды оштрафовали Габриэла Бортолето на 10 секунд за обгон под жёлтыми флагами на Гран-при Азербайджана. При этом они признали, что гонщик получил противоречивую информацию от маршалов и команды.

Бортолето сначала отреагировал на таблички SC и жёлтые флаги, которые показывали на участке между шестым и седьмым поворотами после рестарта. Однако на руле не было соответствующего электронного сигнала, а команда сообщила пилоту, что машина безопасности фактически не была выпущена. После этого Бортолето, не желая терять позицию, обогнал Серхио Переса.

Стюарды согласились, что из-за отсутствия машины безопасности этот эпизод нельзя считать обгоном в режиме машины безопасности. Однако жёлтые флаги продолжали действовать независимо от табличек SC. Решение стюардов по данному эпизоду следующее: штраф Бортолето в размере 10 секунд за нарушение статьи 2.5.5 b) приложения H Международного спортивного кодекса FIA — обгон в зоне действия жёлтых флагов.

Стюарды отдельно отметили, что ошибочные сигналы SC и противоречивая информация существенно повлияли на ситуацию, однако не освобождают пилота от обязанности соблюдать требования жёлтых флагов.