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Бриаторе — об аварии Колапинто: хочу взять время и решить, какие меры следует принять

Бриаторе — об аварии Колапинто: хочу взять время и решить, какие меры следует принять
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Руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал аварию Франко Колапинто на рестарте Гран-при Азербайджана, в которую попали также его напарник Пьер Гасли и пилот «Макларена» Ландо Норрис.

«Я знаю, что Франко полностью взял на себя ответственность за произошедшее, как и должен был. Фактически он слишком поздно начал тормозить, учитывая ситуацию в гонке и рестарт после машины безопасности. Для пилота с его опытом это был очень неудачный манёвр. Я хочу взять время на размышления и решить, какие меры следует принять, чтобы мы могли извлечь уроки из этой ситуации и не допустить её повторения в будущем», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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