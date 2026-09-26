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Расселл — о словах Норриса: дисквалификации должны быть за намеренные опасные действия

Расселл — о словах Норриса: дисквалификации должны быть за намеренные опасные действия
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал аварию с участием гонщика «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Азербайджана, в которой сошли напарник аргентинца Пьер Гасли и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Думаю, рестарт после машины безопасности, холодные шины и совсем небольшая ошибка могут привести к серьёзным последствиям. Судя по тому, что я сегодня увидел, именно это и произошло. Лично я считаю, что дисквалификации на гонку должны получать гонщики, которые намеренно совершают что-то действительно опасное и безрассудное. В данном случае, думаю, просто произошёл неприятный эпизод», — приводит слова Расселла Washington Post.

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