Расселл — о словах Норриса: дисквалификации должны быть за намеренные опасные действия

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал аварию с участием гонщика «Альпин» Франко Колапинто на Гран-при Азербайджана, в которой сошли напарник аргентинца Пьер Гасли и действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис.

«Думаю, рестарт после машины безопасности, холодные шины и совсем небольшая ошибка могут привести к серьёзным последствиям. Судя по тому, что я сегодня увидел, именно это и произошло. Лично я считаю, что дисквалификации на гонку должны получать гонщики, которые намеренно совершают что-то действительно опасное и безрассудное. В данном случае, думаю, просто произошёл неприятный эпизод», — приводит слова Расселла Washington Post.