Стюарды объяснили, почему решили не наказывать Линдблада за инцидент с Лоусоном

Стюарды Гран-при Азербайджана не стали наказывать Арвида Линдблада («Рейсинг Буллз») за столкновение с напарником Лиамом Лоусоном в первом повороте после рестарта Гран-при Азербайджана. По итогам рассмотрения инцидента они пришли к выводу, что ни один из пилотов не нёс преимущественной вины.

«После рестарта Линдблад и Лоусон приближались к первому повороту, при этом Линдблад оказался в ситуации с тремя машинами. Перед ними произошло столкновение с участием Колапинто, Гасли и Норриса. Этот инцидент, а также блокировка Колапинто при торможении вызвали реакцию на торможение у машин, находившихся непосредственно позади. В этот момент Линдблад оказался зажат между машинами с обеих сторон.

В повороте Линдблад столкнулся с Лоусоном. Изучив расположение и движение задействованных машин, стюарды пришли к выводу, что контакт произошёл главным образом из-за ограниченного пространства, доступного Линдбладу, и цепной реакции, вызванной произошедшим впереди инцидентом, а не из-за какого-либо действия или ошибки, за которые Линдблада можно было бы считать полностью или преимущественно виновным.

Поэтому стюарды сочли произошедшее типичным инцидентом в первом повороте после рестарта, в котором ни один из пилотов не нёс преимущественной вины», — сообщается в официальном решении ФИА.