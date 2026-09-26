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Стюарды объяснили, почему решили не наказывать Линдблада за инцидент с Лоусоном

Стюарды объяснили, почему решили не наказывать Линдблада за инцидент с Лоусоном
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Стюарды Гран-при Азербайджана не стали наказывать Арвида Линдблада («Рейсинг Буллз») за столкновение с напарником Лиамом Лоусоном в первом повороте после рестарта Гран-при Азербайджана. По итогам рассмотрения инцидента они пришли к выводу, что ни один из пилотов не нёс преимущественной вины.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«После рестарта Линдблад и Лоусон приближались к первому повороту, при этом Линдблад оказался в ситуации с тремя машинами. Перед ними произошло столкновение с участием Колапинто, Гасли и Норриса. Этот инцидент, а также блокировка Колапинто при торможении вызвали реакцию на торможение у машин, находившихся непосредственно позади. В этот момент Линдблад оказался зажат между машинами с обеих сторон.

В повороте Линдблад столкнулся с Лоусоном. Изучив расположение и движение задействованных машин, стюарды пришли к выводу, что контакт произошёл главным образом из-за ограниченного пространства, доступного Линдбладу, и цепной реакции, вызванной произошедшим впереди инцидентом, а не из-за какого-либо действия или ошибки, за которые Линдблада можно было бы считать полностью или преимущественно виновным.

Поэтому стюарды сочли произошедшее типичным инцидентом в первом повороте после рестарта, в котором ни один из пилотов не нёс преимущественной вины», — сообщается в официальном решении ФИА.

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