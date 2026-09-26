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Оскар Пиастри: у нас был темп, достаточный для подиума, мы были в состоянии его добиться

Оскар Пиастри: у нас был темп, достаточный для подиума, мы были в состоянии его добиться
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал итоги Гран-при Азербайджана, где он финишировал 13-м.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Очень разочаровывающий результат, сегодня мы точно хотели добиться большего. Сегодня у нас был темп, достаточный для подиума, и мы были в состоянии его добиться. Первый отрезок гонки складывался для нас очень хорошо, но на втором отрезке на «медиуме» ощущения от шин были уже не такими хорошими. После блокировки колёс в первом повороте мы откатились в конец пелотона на сильно изношенных шинах, и дальше мы могли сделать лишь то, что было в наших силах.

Если не учитывать результат, для меня это был сильный уикенд. Я многому научился и теперь лучше понимаю, как извлекать максимум из нашей машины. Мы всё проанализируем, перезагрузимся и переключим внимание на следующий уикенд. Посмотрим, чего нам удастся добиться в Малайзии», — приводит слова Оскара пресс-служба «Макларена».

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