15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон — о решении стюардов не наказывать Линдблада за аварию: я этого не понимаю

Лоусон — о решении стюардов не наказывать Линдблада за аварию: я этого не понимаю
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал решение стюардов не наказывать его напарника Арвида Линдблада за столкновение в первом повороте на рестарте Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Отлично для команды [Линдблад занял седьмое место]. Очевидно, я не собираюсь подавать протест на своего напарника, но я не понимаю это решение, потому что удар был настолько сильным, что в днище моей машины образовалась дыра. Я просто поворачивал в первом повороте и оставлял ему место. Поэтому с моей стороны я этого не понимаю. Но скажем так: отлично для команды», — приводит слова Лоусона The Race.

Напомним, стюарды в своём решении написали, что не видят ни одного из пилотов этого инцидента однозначно виноватым.

Материалы по теме
Стюарды объяснили, почему решили не наказывать Линдблада за инцидент с Лоусоном