Лоусон — о решении стюардов не наказывать Линдблада за аварию: я этого не понимаю

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал решение стюардов не наказывать его напарника Арвида Линдблада за столкновение в первом повороте на рестарте Гран-при Азербайджана.

«Отлично для команды [Линдблад занял седьмое место]. Очевидно, я не собираюсь подавать протест на своего напарника, но я не понимаю это решение, потому что удар был настолько сильным, что в днище моей машины образовалась дыра. Я просто поворачивал в первом повороте и оставлял ему место. Поэтому с моей стороны я этого не понимаю. Но скажем так: отлично для команды», — приводит слова Лоусона The Race.

Напомним, стюарды в своём решении написали, что не видят ни одного из пилотов этого инцидента однозначно виноватым.