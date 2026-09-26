15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серия Франко Колапинто в 657 дней без сходов прервалась на Гран-при Азербайджана — 2026

Серия Франко Колапинто в 657 дней без сходов прервалась на Гран-при Азербайджана — 2026
Комментарии

Серия пилота «Альпин» Франко Колапинто без сходов в Формуле-1 завершилась на Гран-при Азербайджана. Аргентинец не смог финишировать в Баку.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

До этого Колапинто провёл 657 дней без сходов — это 31 последовательный старт без DNF. Его последний сход датировался 8 декабря 2024 года, когда он выступал за «Уильямс» на Гран-при Абу-Даби. По продолжительности серия Колапинто была самой длинной среди действующих пилотов: Джордж Расселл из «Мерседеса» потерял свою серию в Канаде, а пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, ранее державший рекорд, сошёл на Гран-при Испании 13 сентября.

На Гран-при Азербайджана Колапинто попал в аварию на рестарте, столкнувшись с напарником по «Альпин» Пьером Гасли, который сразу после этого контакта задел Ландо Норриса из «Макларена». Все три гонщика сошли. Аргентинец получил 10-секундный штраф, конвертированный в потерю пяти мест на старте следующей гонки.

Читать далее:
Колапинто объяснил аварию, которая вызвала завал на рестарте ГП Азербайджана