Серия Франко Колапинто в 657 дней без сходов прервалась на Гран-при Азербайджана — 2026

Серия пилота «Альпин» Франко Колапинто без сходов в Формуле-1 завершилась на Гран-при Азербайджана. Аргентинец не смог финишировать в Баку.

До этого Колапинто провёл 657 дней без сходов — это 31 последовательный старт без DNF. Его последний сход датировался 8 декабря 2024 года, когда он выступал за «Уильямс» на Гран-при Абу-Даби. По продолжительности серия Колапинто была самой длинной среди действующих пилотов: Джордж Расселл из «Мерседеса» потерял свою серию в Канаде, а пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон, ранее державший рекорд, сошёл на Гран-при Испании 13 сентября.

На Гран-при Азербайджана Колапинто попал в аварию на рестарте, столкнувшись с напарником по «Альпин» Пьером Гасли, который сразу после этого контакта задел Ландо Норриса из «Макларена». Все три гонщика сошли. Аргентинец получил 10-секундный штраф, конвертированный в потерю пяти мест на старте следующей гонки.