Антонелли — о пятом месте на ГП Азербайджана: сегодня мне немного не хватало темпа

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги Гран-при Азербайджана. Напомним, итальянец стартовал с 16-й позиции и смог финишировать на пятой строчке.

«Сегодня нужно было минимизировать потери. Я вообще не шёл на ненужный риск и сосредоточился на том, чтобы набрать для команды максимум возможных очков. Иногда было сложно отыгрывать позиции, поскольку я оказался в поезде из машин, но я сосредоточился на том, чтобы не попадать в неприятности и использовать возможности, когда они появлялись.

Это был один из тех уикендов, когда всё складывается не совсем в твою пользу. Сегодня мне немного не хватало темпа, но с учётом того, с какой позиции я стартовал, я должен быть доволен пятым местом. Я просто старался провести гонку, которая была передо мной, сохранять терпение и довезти машину до финиша. Нам удалось воспользоваться некоторыми возможностями, которые нам предоставились, и набрать максимально возможное количество очков», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».