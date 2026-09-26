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Антонелли — о пятом месте на ГП Азербайджана: сегодня мне немного не хватало темпа

Антонелли — о пятом месте на ГП Азербайджана: сегодня мне немного не хватало темпа
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли подвёл итоги Гран-при Азербайджана. Напомним, итальянец стартовал с 16-й позиции и смог финишировать на пятой строчке.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Сегодня нужно было минимизировать потери. Я вообще не шёл на ненужный риск и сосредоточился на том, чтобы набрать для команды максимум возможных очков. Иногда было сложно отыгрывать позиции, поскольку я оказался в поезде из машин, но я сосредоточился на том, чтобы не попадать в неприятности и использовать возможности, когда они появлялись.

Это был один из тех уикендов, когда всё складывается не совсем в твою пользу. Сегодня мне немного не хватало темпа, но с учётом того, с какой позиции я стартовал, я должен быть доволен пятым местом. Я просто старался провести гонку, которая была передо мной, сохранять терпение и довезти машину до финиша. Нам удалось воспользоваться некоторыми возможностями, которые нам предоставились, и набрать максимально возможное количество очков», — приводит слова Антонелли пресс-служба «Мерседеса».

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