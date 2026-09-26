Томас Махер: Флавио Бриаторе может отстранить Франко Колапинто от этапа в Сепанге

По информации журналиста Томаса Махера, в «Альпин» царит подавленное настроение после Гран-при Азербайджана, а советник команды Флавио Бриаторе крайне разгневан ситуацией. В пресс-релизе команды говорится о «следующих шагах», и, по данным источника, вариант с отстранением Франко Колапинто от участия в Гран-при Бахрейна в Сепанге не исключён. Об этом Махер сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Колапинто стал виновником аварии на рестарте гонки в Баку, столкнувшись с напарником по «Альпин» Пьером Гасли и Ландо Норрисом из «Макларена». Все три пилота сошли. Аргентинец получил 10-секундный штраф, конвертированный в потерю пяти мест на старте следующей гонки.