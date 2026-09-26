«Вы не могли ошибаться сильнее». Журналист ответил на критику из-за слов о Колапинто

Журналист Томас Махер ответил на критику со стороны болельщиков гонщика «Альпин» Франко Колапинто после обсуждения возможного решения советника команды Флавио Бриаторе по поводу аргентинского пилота. Ранее Махер сообщил, что Бриаторе может отстранить аргентинца от этапа в Сепанге.

Фанат №1: Не имеет никакого смысла. Не говоря уже о том, что «Альпин» от этого вообще никак не выиграет».

Томас Махер: Нет, думаю, дело просто в том, что в разгар момента эмоции зашкалили. Когда завтра всё немного остынет, думаю, Бриаторе, вероятно, успокоится. Но никогда нельзя быть уверенным!

Фанат №2: Томас, не будь клоуном, которого от тебя хотят увидеть. Никто не собирается уходить, вам просто хотелось бы, чтобы аргентинец исчез. Но, к сожалению, нам приходится вас терпеть. Франко — пилот, и он — аргентинец!

Томас Махер: Вы не могли ошибаться сильнее. Франко великолепно провёл этот год после возвращения и стал одной из звёзд средней группы. Он также один из моих любимых людей: дружелюбный и приятный парень, который всегда здоровается. Его национальность не имеет значения, даже если его фанаты этого не понимают, — написал Махер в социальной сети Х.