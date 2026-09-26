Фото: забавная реакция сотрудницы «Феррари» на то, что Леклер раскрыл информацию о моторе

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер после гонки Гран-при Азербайджана в Баку в интервью рассказал, какую версию двигателя использует. На вопрос, стоял ли у него мотор ADUO 1 или ADUO 2, Леклер ответил: «У меня была последняя версия, ADUO 2. Не знаю, говорю ли я что-то, чего не должен… но я думал, вы знаете».

По ходу ответа Леклер, судя по всему, осознал, что сказал лишнее, но было уже поздно. Находившаяся рядом сотрудница пресс-службы «Феррари» отреагировала на его слова выразительным взглядом.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В Монце Леклер использовал силовую установку ADUO 2, однако после аварии «Феррари» решила не устанавливать этот двигатель на его машину на следующем этапе в Мадриде, пока специалисты не проведут дополнительные проверки. На Гран-при Испании монегаск выступал с более ранней спецификацией ADUO 1. Однако в «Феррари» не исключали, что Леклеру придётся получить штраф за установку нового двигателя уже в Баку.