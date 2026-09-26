Тото Вольф поздравил Джорджа Расселла с победой в Азербайджане по видеозвонку

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил Джорджа Расселла с победой в Гран-при Азербайджана по видеосвязи. Британский пилот выиграл гонку в Баку после старта с поул-позиции.

Фото: Кадр из трансляции

Для Расселла эта победа стала третьей в сезоне-2026. До Гран-при Азербайджана он одержал победы в Австралии и Австрии. После этапа в Баку британец занимает второе место в чемпионате с 236 очками.

Также в ходе этого уикенда Джордж одержал победу в гонке, лидировал на всех кругах гонки, показал лучший круг, а также завоевал поул-позицию в квалификации. При этом Расселл ещё и продемонстрировал лучшее время в первом, во втором и в третьем секторе.