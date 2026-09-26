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Тото Вольф поздравил Джорджа Расселла с победой в Азербайджане по видеозвонку

Тото Вольф поздравил Джорджа Расселла с победой в Азербайджане по видеозвонку
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поздравил Джорджа Расселла с победой в Гран-при Азербайджана по видеосвязи. Британский пилот выиграл гонку в Баку после старта с поул-позиции.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Фото: Кадр из трансляции

Для Расселла эта победа стала третьей в сезоне-2026. До Гран-при Азербайджана он одержал победы в Австралии и Австрии. После этапа в Баку британец занимает второе место в чемпионате с 236 очками.

Также в ходе этого уикенда Джордж одержал победу в гонке, лидировал на всех кругах гонки, показал лучший круг, а также завоевал поул-позицию в квалификации. При этом Расселл ещё и продемонстрировал лучшее время в первом, во втором и в третьем секторе.

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