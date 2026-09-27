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Хэмилтон раскрыл главную проблему «Феррари» на Гран-при Азербайджана

Хэмилтон раскрыл главную проблему «Феррари» на Гран-при Азербайджана
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признал, что не смог показать необходимый темп в гонке Гран-при Азербайджана из-за сложностей с шинами.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«С моей точки зрения, гонка получилась довольно плохой. Я практически никуда не продвинулся, не мог держаться за парнями впереди и с трудом удерживал позади тех, кто ехал за мной. Так что сегодня нам просто не хватало темпа. Но в целом на протяжении всего уикенда я никак не мог заставить шины работать. Я раз за разом прогревал их, но они никак не хотели включаться в работу. А в гонке, думаю, ближе к концу первого отрезка они вдруг начали работать, и я стал ехать примерно в том же темпе, что и пилоты впереди, по крайней мере, некоторые из них. Затем мы перешли на следующий комплект шин, и они уже до самого конца гонки так и не заработали, поэтому я просто скользил по трассе», — сказал Хэмилтон для Sky Sports.

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