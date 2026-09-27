Хэмилтон раскрыл главную проблему «Феррари» на Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон признал, что не смог показать необходимый темп в гонке Гран-при Азербайджана из-за сложностей с шинами.

«С моей точки зрения, гонка получилась довольно плохой. Я практически никуда не продвинулся, не мог держаться за парнями впереди и с трудом удерживал позади тех, кто ехал за мной. Так что сегодня нам просто не хватало темпа. Но в целом на протяжении всего уикенда я никак не мог заставить шины работать. Я раз за разом прогревал их, но они никак не хотели включаться в работу. А в гонке, думаю, ближе к концу первого отрезка они вдруг начали работать, и я стал ехать примерно в том же темпе, что и пилоты впереди, по крайней мере, некоторые из них. Затем мы перешли на следующий комплект шин, и они уже до самого конца гонки так и не заработали, поэтому я просто скользил по трассе», — сказал Хэмилтон для Sky Sports.