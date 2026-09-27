«Мистер Хорнер ищет работу». Вассёр — о заявлениях экс-босса «Ред Булл» про «Феррари»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отреагировал на разговоры о возможном приходе бывшего руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера в итальянскую команду. Француз признал, что постоянные вопросы о его будущем и возможной замене мешают «Скудерии» сосредоточиться на борьбе за второе место в чемпионате.

Хорнер ранее заявил, что работа в «Феррари» была бы для него «мечтой». На фоне этих слов Вассёра во время Гран-при Азербайджана вновь спросили о слухах вокруг руководства «Скудерии».

«Мы не работаем в атмосфере полного спокойствия. В первую очередь это касается меня, но и всей команды тоже. Для меня довольно неприятно, что 50% вопросов от СМИ посвящены этой теме. Мы боремся за второе место в чемпионате, но в итоге все много говорят именно об этом. Даже в гараже обсуждать это — не лучший вариант.

Но ничего не поделаешь. Мистер Хорнер ищет работу — это все знают — где угодно. А что я могу сделать? Просто стараться изо всех сил, чтобы двигать команду вперёд, поддерживать её мотивацию и концентрироваться на том, что сейчас действительно важно. В каждом интервью мы возвращаемся к этой теме по 25 раз в день», — приводит слова Вассёра издание The Race.

При этом руководитель «Феррари» подчеркнул, что продолжит работать с командой до конца сезона. На вопрос о возможной совместной работе с Хорнером Вассёр ответил с иронией: «Вам придётся спросить моего ассистента».