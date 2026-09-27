«Я ехал как моя бабушка». Антонелли — о финише на пятом месте после старта с 16-й позиции

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли объяснил осторожный подход, который позволил ему отыграть 11 позиций и финишировать пятым на Гран-при Азербайджана.

«Сегодня я ехал немного как моя бабушка, просто в режиме сохранения машины от повреждений. Я просто не шёл на риск. Перед тем как предпринять обгон, я убеждался, что действительно могу это сделать. После рестарта у меня были серьёзные повреждения днища. После контакта у меня полностью исчезла левая часть. Поэтому после этого машина стала очень непредсказуемой в управлении. Я всё ещё пытался побороться за четвёртое место, но в целом это один из тех дней, когда пятым местом нужно быть довольным. Я увидел, что гонщик «Альпин» заблокировал колёса, и сразу отступил. Мне повезло избежать аварии, но не настолько, чтобы отделаться без таких серьёзных повреждений.

Если бы у меня был такой же темп, как в Монце или на предыдущих гонках, всё было бы иначе. Я бы просто атаковал на полную. Но сегодня я очень рано понял, что, во-первых, обгонять было гораздо сложнее, когда целый поезд машин ехал в режиме использования DRS. А во-вторых, у меня не было такого же темпа, как раньше. Мой настрой очень быстро изменился. К тому же, когда видишь, как столько людей ошибаются, невольно немного сбавляешь темп. Потому что сегодня я просто воспользовался ошибками всех остальных и благодаря этому продвинулся вперёд», — приводит слова Антонелли Motorsport.