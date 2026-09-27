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Алонсо оценил прогресс двигателя «Хонды» после шестого схода в нынешнем сезоне

Алонсо оценил прогресс двигателя «Хонды» после шестого схода в нынешнем сезоне
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил сход с Гран-при Азербайджана проблемами со двигателем «Хонды».

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Я обогнал обе машины «Кадиллака», затем Серхио Перес обогнал меня и начал отрываться. После этого несколько кругов я боролся с Валттери Боттасом. Думаю, мы обгоняли друг друга примерно пять или шесть раз. В итоге нам пришлось заехать в боксы. Мы подозревали, что возникла проблема с двигателем. Нам не хватает скорости на прямых, но сегодня ситуация была какой-то аномальной, и нам нужно проанализировать её, чтобы понять почему.

Я не видел никаких предупреждений, понимаете? Всё работало нормально, но я начал очень много проигрывать на прямой, примерно 1,5 секунды. Так что, как я уже сказал, это было чем-то аномальным. Думаю, мы делаем свою часть работы, которая заключается в том, чтобы помогать команде понять, как прибавить скорости в поворотах. Когда мы нажимаем на газ и выезжаем на прямую, нам остаётся довериться «Хонде» и надеяться, что она будет постоянно совершенствоваться. В этом году мы сделали шаг вперёд благодаря модернизации двигателя. Но, очевидно, этого недостаточно, и нам нужно продолжать работать», — приводит слова Алонсо Car and Driver.

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