Алонсо оценил прогресс двигателя «Хонды» после шестого схода в нынешнем сезоне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо объяснил сход с Гран-при Азербайджана проблемами со двигателем «Хонды».

«Я обогнал обе машины «Кадиллака», затем Серхио Перес обогнал меня и начал отрываться. После этого несколько кругов я боролся с Валттери Боттасом. Думаю, мы обгоняли друг друга примерно пять или шесть раз. В итоге нам пришлось заехать в боксы. Мы подозревали, что возникла проблема с двигателем. Нам не хватает скорости на прямых, но сегодня ситуация была какой-то аномальной, и нам нужно проанализировать её, чтобы понять почему.

Я не видел никаких предупреждений, понимаете? Всё работало нормально, но я начал очень много проигрывать на прямой, примерно 1,5 секунды. Так что, как я уже сказал, это было чем-то аномальным. Думаю, мы делаем свою часть работы, которая заключается в том, чтобы помогать команде понять, как прибавить скорости в поворотах. Когда мы нажимаем на газ и выезжаем на прямую, нам остаётся довериться «Хонде» и надеяться, что она будет постоянно совершенствоваться. В этом году мы сделали шаг вперёд благодаря модернизации двигателя. Но, очевидно, этого недостаточно, и нам нужно продолжать работать», — приводит слова Алонсо Car and Driver.