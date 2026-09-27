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Министр иностранных дел Аргентины высказался о Норрисе после критики Колапинто

Министр иностранных дел Аргентины высказался о Норрисе после критики Колапинто
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Министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно отреагировал на критику чемпионом мира из «Макларена» Ландо Норрисом аргентинского пилота «Альпин» Франко Колапинто после инцидента на Гран-при Азербайджана. Глава внешнеполитического ведомства напомнил о столкновении Норриса с напарником Оскаром Пиастри на Гран-при Канады 2025 года.

«Конечно же, Ландо Норрис потребовал наказать пилота, который столкнулся с Оскаром Пиастри в Монреале в 2025 году. А, нет… точно», — написал Кирно на своей странице в социальной сети Х и добавил фотографию инцидента.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, Норрис заявил, что ФИА должна действовать строже и начать дисквалифицировать пилотов за безответственное пилотирование.

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