15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эстебан Окон: я заслуживаю большего, чем то, что происходит со мной сейчас

Эстебан Окон: я заслуживаю большего, чем то, что происходит со мной сейчас
Комментарии

Пилот «Хааса» Эстебан Окон после восьмого места на Гран-при Азербайджана заявил, что заслуживает более стабильного положения в Формуле-1.

«Морально всё в порядке. Просто я испытываю раздражение из-за происходящего, хотя совершенно не могу на это повлиять. Формула-1 — это бизнес, так уж устроено. Сейчас я рад, что могу бороться на равных и гоняться так, как мне нравится. Когда у тебя нет такой возможности и это продолжается какое-то время, это ненормально. Я всегда боролся с лучшими, всегда. Я выигрывал гонки в каждом чемпионате, в котором выступал: в картинге, Формуле-Рено, GP3, Формуле-3… Я заслуживаю большего, чем то, что происходит со мной сейчас», — приводит слова Окона издание Autohebdo.

Материалы по теме
Аяо Комацу ответил, есть ли у Окона шанс остаться в «Хаасе» на следующий сезон
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android