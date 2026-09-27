Эстебан Окон: я заслуживаю большего, чем то, что происходит со мной сейчас

Пилот «Хааса» Эстебан Окон после восьмого места на Гран-при Азербайджана заявил, что заслуживает более стабильного положения в Формуле-1.

«Морально всё в порядке. Просто я испытываю раздражение из-за происходящего, хотя совершенно не могу на это повлиять. Формула-1 — это бизнес, так уж устроено. Сейчас я рад, что могу бороться на равных и гоняться так, как мне нравится. Когда у тебя нет такой возможности и это продолжается какое-то время, это ненормально. Я всегда боролся с лучшими, всегда. Я выигрывал гонки в каждом чемпионате, в котором выступал: в картинге, Формуле-Рено, GP3, Формуле-3… Я заслуживаю большего, чем то, что происходит со мной сейчас», — приводит слова Окона издание Autohebdo.