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Боттас объяснил аварию на последнем круге Гран-при Азербайджана суперклиппингом

Боттас объяснил аварию на последнем круге Гран-при Азербайджана суперклиппингом
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Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что техническая проблема с машиной стала причиной его аварии на последнем круге Гран-при Азербайджана. Финн вылетел в первом повороте последнего круга и продолжил дистанцию. Однако врезался в барьер позже, в 15-м повороте, и не смог доехать до финиша.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Это было довольно странно. На этом же круге я вылетел в первом повороте, поэтому, думаю, система немного запуталась. У меня произошёл серьёзный суперклиппинг, примерно на 100 метров, после чего, вероятно, работали только передние тормоза. Получается, задние колёса больше практически не рекуперировали энергию. В любом случае это был долгий и сложный день, и, к сожалению, нам по-прежнему не хватало темпа», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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