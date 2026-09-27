Боттас объяснил аварию на последнем круге Гран-при Азербайджана суперклиппингом

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что техническая проблема с машиной стала причиной его аварии на последнем круге Гран-при Азербайджана. Финн вылетел в первом повороте последнего круга и продолжил дистанцию. Однако врезался в барьер позже, в 15-м повороте, и не смог доехать до финиша.

«Это было довольно странно. На этом же круге я вылетел в первом повороте, поэтому, думаю, система немного запуталась. У меня произошёл серьёзный суперклиппинг, примерно на 100 метров, после чего, вероятно, работали только передние тормоза. Получается, задние колёса больше практически не рекуперировали энергию. В любом случае это был долгий и сложный день, и, к сожалению, нам по-прежнему не хватало темпа», — приводит слова Боттаса RaceFans.