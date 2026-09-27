Дмитрий Путилин — победитель квалификации Кубка России «AIMOL Суперфинал РДС»

Нижний Новгород впервые в истории стал ареной проведения Кубка России по дрифту «AIMOL Суперфинал РДС». В первый день участники провели квалификацию на обратной конфигурации «Нижегородского кольца», победителем которой стал дебютант турнира Дмитрий Путилин (STAR PЁR STARS AIMOL).

Фото: Пресс-служба РДС

Путилин, который в 2026 году перешёл из RDS Open в RDS GP, второй попыткой на 98,5 балла занял первую строчку в протоколах, причём опередить его не смогли ни новоиспечённый чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Антон Козлов (Carville Racing), проехавший на 97,5 балла, ни действующий обладатель Кубка России по дрифту Роман Тиводар (Takayama Forward Auto) с результатом 97 баллов. На 97 баллов лучшую попытку проехал и Иван Пальмин (Carville Racing).

Фото: Пресс-служба РДС

Борьба за места на подиуме и победу в Кубке России «AIMOL Суперфинал РДС» 2026 года продолжится в Нижнем Новгороде в воскресенье. 27 сентября на трассе «Нижегородское кольцо» пройдут парные заезды, начиная со стадии ТОП-32 и вплоть до финала, по итогам которых будут определены сильнейшие пилоты турнира.