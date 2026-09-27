В «Ред Булл» объяснили, почему не стали просить Ферстаппена пропустить Хаджара в Баку

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис объяснил, почему команда не стала просить Макса Ферстаппена пропустить вперёд Исака Хаджара на Гран-при Азербайджана. На 22-м круге Хаджар уточнял, есть ли проблемы у Ферстаппена. Ему сообщили, что да, есть некоторые трудности с шинами на этом этапе гонки. Исак принял, но сообщил, что у него, если что, темп есть.

«Честно говоря, мы рассматривали все эти сценарии и решили оставить машины на этих позициях. Мы считали, что это наш лучший шанс получить возможность побороться с Пиастри и Джорджем Расселлом. Здесь очень сложно не рассчитывать на появление машины безопасности на каком-то этапе. Мы все её ждали. В тот момент Макс испытывал проблемы с медиумом, и мы знали, что на софте у нас будет больше шансов. В итоге именно это и произошло.

Нам не хватало одной десятой, но мы получили возможность побороться с ним [Расселлом] и показать, что у нас был такой же темп. Макс был очень, очень силён. Вероятно, это был наш сильнейший уикенд. Здорово, что по чистой скорости мы получили второе и третье места. Огромное спасибо всем в Милтон-Кинсе. Здесь мы привезли обновления. Все проделали колоссальную работу — и с шасси, и с силовой установкой, — чтобы выжать из этого пакета больше», — приводит слова Мекиса RacingNews365.