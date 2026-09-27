PlanetF1 назвал возможную замену Вассёра в «Феррари». Это не Кристиан Хорнер

Руководитель программы «Феррари» в WEC Антонелло Коллетта может стать преемником Фредерика Вассёра на посту руководителя итальянской команды. Об этом сообщает PlanetF1 на фоне информации о возможном уходе Вассёра после завершения сезона-2026.

Ранее журналист PlanetF1 Томас Махер сообщал, что несколько источников утверждают о намерении «Феррари» организовать уход Вассёра с поста по окончании нынешнего сезона. При этом ранее о желании возглавить «Феррари» публично говорил бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер. Он отмечал, что итальянская команда является единственной, ради которой он согласился бы отказаться от доли акций и вернуться к работе в качестве наёмного руководителя.