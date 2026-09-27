Обычный пост Норриса собрал в 33 раза больше комментариев после его критики Колапинто

Публикация чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса после Гран-при Азербайджана с подборкой фотографий с последних этапов Формулы-1 набрала в 33 раза больше комментариев после резких высказываний британца о Франко Колапинто. До слов о пилоте «Альпин» пост набрал около 2 тыс. комментариев, а спустя сутки после этапа число комментариев выросло примерно до 66 тыс.

Ранее Норрис призвал ФИА строже наказывать пилотов за безответственное пилотирование после аварии на 35-м круге Гран-при Азербайджана, в результате которой он, Франко Колапинто и Пьер Гасли сошли с дистанции. Напомним, Колапинто на рестарте гонки заблокировал колёса и практически протаранил своего напарника и британца в первом повороте трассы.