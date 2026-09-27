Как следовало наказать Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана?

После Гран-при Азербайджана бурное обсуждение вызвала авария с участием Франко Колапинто («Альпин»), его напарника Пьера Гасли и чемпиона мира — 2025 Ландо Норриса («Макларен»).

Напомним, на рестарте гонки после аварии Алекса Албона аргентинский пилот недооценил состояние шин и трассы после режима жёлтых флагов, слишком поздно затормозил и заблокировал колёса. В результате Колапинто столкнулся сначала с Гасли, а тот задел едущего рядом Норриса. Все трое после инцидента были вынуждены сойти с дистанции.

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После гонки Норрис не сдерживал эмоций и резко раскритиковал действия Колапинто. Пилот «Макларена» заявил, что некоторым гонщикам не место в Формуле-1, а также призвал дисквалифицировать аргентинца на одну гонку за небезопасное пилотирование. Стюарды придерживались другого подхода. Колапинто получил 10-секундный штраф, который из-за схода не повлиял на его результат в гонке и превратился в пять штрафных мест на стартовой решётке следующего этапа в Сепанге.