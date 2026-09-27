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Как следовало наказать Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана?

Как следовало наказать Франко Колапинто после аварии на Гран-при Азербайджана?
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После Гран-при Азербайджана бурное обсуждение вызвала авария с участием Франко Колапинто («Альпин»), его напарника Пьера Гасли и чемпиона мира — 2025 Ландо Норриса («Макларен»).

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Напомним, на рестарте гонки после аварии Алекса Албона аргентинский пилот недооценил состояние шин и трассы после режима жёлтых флагов, слишком поздно затормозил и заблокировал колёса. В результате Колапинто столкнулся сначала с Гасли, а тот задел едущего рядом Норриса. Все трое после инцидента были вынуждены сойти с дистанции.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как следовало наказать Франко Колапинто в Баку?».

После гонки Норрис не сдерживал эмоций и резко раскритиковал действия Колапинто. Пилот «Макларена» заявил, что некоторым гонщикам не место в Формуле-1, а также призвал дисквалифицировать аргентинца на одну гонку за небезопасное пилотирование. Стюарды придерживались другого подхода. Колапинто получил 10-секундный штраф, который из-за схода не повлиял на его результат в гонке и превратился в пять штрафных мест на стартовой решётке следующего этапа в Сепанге.

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