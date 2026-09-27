«Перестань плакать, ты как женщина». Аргентинские фанаты атаковали соцсети Ландо Норриса

Болельщики из Аргентины массово пришли в комментарии к публикации чемпиона Формулы-1 Ландо Норриса после того, как представитель «Макларена» резко раскритиковал пилота из южноамериканской страны Франко Колапинто за аварию на Гран-при Азербайджана.

«В прошлом году ты загубил чемпионат Оскару Пиастри, так что заткнись, Ландо».

«Ландо, ты забыл о прошлом годе? Канада-2025».

«Перестань плакать, ты как женщина».

«По-моему, с таким лицом девственника тебе вообще не место в Ф-1».

«По-моему, ты боишься, Ландо. Ты знаешь, что он лучше тебя как пилот, и хочешь убрать его из Ф-1… У тебя всегда была топ-машина, а теперь ты видишь, как Франко снизу словно ракета добывает золото из камней… Если ты боишься, пусть это будет заметно».

«Плакса».

«Настоящий первый номер – Макс Ферстаппен. Этот номер тебе не по зубам», — написали фанаты под постом Норриса в соцсетях.

Помимо этого, в комментариях появлялись GIF-видео с Энцо Фернандесом, футболистом сборной Аргентины, чей гол помог выбить английскую команду в полуфинале ЧМ-2026.

Напомним, на рестарте гонки после аварии Алекса Албона аргентинский пилот недооценил состояние шин и трассы после режима жёлтых флагов, слишком поздно затормозил и заблокировал колёса. В результате Колапинто столкнулся сначала с Гасли, а тот задел едущего рядом Норриса. Все трое после инцидента были вынуждены сойти с дистанции.