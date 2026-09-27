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В «Альпин» выпустили заявление против онлайн-травли на фоне действий фанатов Колапинто

В «Альпин» выпустили заявление против онлайн-травли на фоне действий фанатов Колапинто
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В «Альпин» выступили против оскорблений и травли в интернете, последовавших после Гран-при Азербайджана. Ранее аргентинские болельщики массово пришли в комментарии к чемпиону Ландо Норрису, а также критиковали журналиста Томаса Махера за их высказывания о Франко Колапинто из французской команды.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Как команда мы считаем необходимым ещё раз высказаться по поводу ненависти и оскорблений в интернете, последовавших после Гран-при Азербайджана. Они направлены не только против одного из наших пилотов, но и против представителей сообщества Формулы-1, включая журналистов, а также наших соперников, которых мы уважаем, которыми восхищаемся и с которыми гордимся возможностью конкурировать на вершине автоспорта. Ошибки случаются, когда ты выступаешь на пределе возможностей, и независимо от результата или исхода никто не должен становиться объектом ненависти или оскорблений.

Осуждение оскорблений в социальных сетях не направлено против какой-либо конкретной группы болельщиков или поклонников определённой команды либо пилота. Это касается всех, и об этом должны говорить и помнить все поклонники нашего спорта. Как мы уже заявляли ранее, мы решительно осуждаем реакцию некоторых болельщиков в интернете и поддерживаем Формулу-1, ФИА и другие команды в стремлении искоренить подобные проявления. В последнее время подобное происходит регулярно на этапах чемпионата, и этому нельзя потакать.

Мы понимаем, что как гордый участник чемпионата и одна из его заинтересованных сторон несём ответственность за то, чтобы высказываться по этому поводу и помогать в поиске решения. Мы продолжим тесно сотрудничать с промоутером чемпионата и правообладателем, а также руководящим органом, чтобы обсуждать способы борьбы с оскорблениями в интернете и поддерживать здоровое спортивное соперничество, которым славится Формула-1 и которое делает её настолько особенной», — сообщается в заявлении на странице команды в социальной сети Х.