Ферстаппен опасается, что обновление «Мерседеса» осложнит борьбу за победы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после второго места на Гран-при Азербайджана оценил перспективы команды в борьбе за победы.

«Машина очень хорошо чувствовала себя на протяжении всего уикенда. Конечно, затем в квалификации у нас возникла проблема с двигателем. При этом у машины всё ещё есть некоторые ограничения, о которых я уже много раз говорил и которые в этом году по-настоящему исправить невозможно. Поэтому мы понимаем, что в следующем году над этим предстоит много работать. Но баланс машины был очень хорошим. Джордж Расселл сказал, что в Малайзии они привезут обновление, так что для нас ситуация станет немного сложнее.

Наши перспективы? Мы не знаем. Если «Мерседес» привезёт обновление и оно будет работать, они сделают ещё один шаг вперёд. А этого нам совершенно не хочется. Побеждать станет ещё сложнее. Но мы будем пытаться делать это на каждом этапе. И если появится возможность, конечно, постараемся ею воспользоваться», — приводит слова Ферстаппена GPblog.