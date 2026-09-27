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Ферстаппен опасается, что обновление «Мерседеса» осложнит борьбу за победы

Ферстаппен опасается, что обновление «Мерседеса» осложнит борьбу за победы
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен после второго места на Гран-при Азербайджана оценил перспективы команды в борьбе за победы.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Машина очень хорошо чувствовала себя на протяжении всего уикенда. Конечно, затем в квалификации у нас возникла проблема с двигателем. При этом у машины всё ещё есть некоторые ограничения, о которых я уже много раз говорил и которые в этом году по-настоящему исправить невозможно. Поэтому мы понимаем, что в следующем году над этим предстоит много работать. Но баланс машины был очень хорошим. Джордж Расселл сказал, что в Малайзии они привезут обновление, так что для нас ситуация станет немного сложнее.

Наши перспективы? Мы не знаем. Если «Мерседес» привезёт обновление и оно будет работать, они сделают ещё один шаг вперёд. А этого нам совершенно не хочется. Побеждать станет ещё сложнее. Но мы будем пытаться делать это на каждом этапе. И если появится возможность, конечно, постараемся ею воспользоваться», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

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