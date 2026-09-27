Окон — о двойных очках «Хааса» в Баку: здорово, что у нас наконец есть работающая машина

Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал результат Гран-при Азербайджана, где занял восьмое место, а его напарник Оливер Берман — девятое.

«После нескольких сложных дней мы заслужили этот результат! После всего, что вам известно и что было просто ужасно. Здорово, что у нас наконец есть работающая машина, на которой можно бороться и сражаться за хорошие позиции. Думаю, мы все заслужили этот результат. В итоге немного жаль, что нам не удалось сохранить седьмое место, но во время гонки произошло многое. Мы всегда хотим отыгрывать позиции, а в итоге потеряли только одну. Так бывает.

В любом случае я очень рад, это хороший знак перед следующими гонками. Машина довольно хорошо работает с обновлениями, которые мы привезли. Надеюсь, нам удастся и дальше выступать на надёжной машине, а не как на протяжении остальной части сезона, когда она постоянно ломалась. Мы это заслужили, я это заслужил. Приятно снова это почувствовать», — приводит слова Окона Autohebdo.