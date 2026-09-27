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Окон — о двойных очках «Хааса» в Баку: здорово, что у нас наконец есть работающая машина

Окон — о двойных очках «Хааса» в Баку: здорово, что у нас наконец есть работающая машина
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон прокомментировал результат Гран-при Азербайджана, где занял восьмое место, а его напарник Оливер Берман — девятое.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«После нескольких сложных дней мы заслужили этот результат! После всего, что вам известно и что было просто ужасно. Здорово, что у нас наконец есть работающая машина, на которой можно бороться и сражаться за хорошие позиции. Думаю, мы все заслужили этот результат. В итоге немного жаль, что нам не удалось сохранить седьмое место, но во время гонки произошло многое. Мы всегда хотим отыгрывать позиции, а в итоге потеряли только одну. Так бывает.

В любом случае я очень рад, это хороший знак перед следующими гонками. Машина довольно хорошо работает с обновлениями, которые мы привезли. Надеюсь, нам удастся и дальше выступать на надёжной машине, а не как на протяжении остальной части сезона, когда она постоянно ломалась. Мы это заслужили, я это заслужил. Приятно снова это почувствовать», — приводит слова Окона Autohebdo.

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