Льюис Хэмилтон коротко ответил на вопрос о будущем «Феррари» с Вассёром

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о возможной смене руководителя команды Фредерика Вассёра на экс-главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Журналист: Вокруг «Феррари» всегда так много шума, а Кристиан Хорнер предлагает свою кандидатуру на пост руководителя команды. Ты уверен, что команда по-прежнему движется по правильному пути под руководством Фреда?

Хэмилтон: Да.

Журналист: И в команде сохранится единство, внутри есть хорошая атмосфера?

Хэмилтон: (кивает).

Журналист: Что вы можете сделать, какой ключевой момент выделишь на оставшиеся гонки?

Хэмилтон: (глубоко вздыхает). Продолжать стараться, — сказал Хэмилтон для Sky Sports.