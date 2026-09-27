15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон коротко ответил на вопрос о будущем «Феррари» с Вассёром

Льюис Хэмилтон коротко ответил на вопрос о будущем «Феррари» с Вассёром
Комментарии

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о возможной смене руководителя команды Фредерика Вассёра на экс-главу «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

Журналист: Вокруг «Феррари» всегда так много шума, а Кристиан Хорнер предлагает свою кандидатуру на пост руководителя команды. Ты уверен, что команда по-прежнему движется по правильному пути под руководством Фреда?
Хэмилтон: Да.

Журналист: И в команде сохранится единство, внутри есть хорошая атмосфера?
Хэмилтон: (кивает).

Журналист: Что вы можете сделать, какой ключевой момент выделишь на оставшиеся гонки?
Хэмилтон: (глубоко вздыхает). Продолжать стараться, — сказал Хэмилтон для Sky Sports.

Материалы по теме
Хэмилтон не поддержит приход Хорнера в «Феррари» — Autoracer
Комментарии