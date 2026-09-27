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«Важно быть реалистом». Хаджар — о том, что без сопротивления отдал позицию Ферстаппену

«Важно быть реалистом». Хаджар — о том, что без сопротивления отдал позицию Ферстаппену
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар рассказал, почему решил сразу обменяться позициями с напарником Максом Ферстаппеном и позже не настаивать на обратном обмене во время Гран-при Азербайджана.

«Да, я хотел, понимаете… Для меня важно быть реалистом. Я знаю, на что Макс способен. Я также понимал, что был на более быстром составе шин. Поэтому изначально для меня, вероятно, было бы лучше остаться впереди Макса, но он очень быстро приближался и был невероятно быстр. В конце концов, это ничего не меняет в моей жизни. Понимаете, мы не боремся за чемпионский титул, по крайней мере, я. Для меня также полезно получить такой опыт: остаться позади, понаблюдать и чему-то научиться. Поэтому я доволен, и это даёт мне большую надежду перед следующими гонками», — сказал Хаджар для Viaplay.

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