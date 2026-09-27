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Хорнер рассказал, как потерял доверие к Эдриану Ньюи

Хорнер рассказал, как потерял доверие к Эдриану Ньюи
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Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что потерял доверие к известному британскому инженеру, руководителю команды «Астон Мартин» Эдриану Ньюи в 2014 году. По его словам, это произошло в тот момент, когда коллектив переживал трудный период.

«Я поддерживал его и верил, что он тоже поддерживает меня. Но при первом признаке невзгод Эдриан захотел покинуть корабль. Я был очень расстроен этим. Я больше не мог на него положиться. С того времени наше партнёрство было не таким прочным, как я считал ранее», — приводит слова Хорнера The Times.

Напомним, Хорнер был руководителем «Ред Булл» с 2005 по 2025 год.

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