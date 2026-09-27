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«Мерседес» стал самым успешным производителем двигателей по количеству побед в ГП Ф-1

«Мерседес» стал самым успешным производителем двигателей по количеству побед в ГП Ф-1
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Немецкая команда «Мерседес» стала самым успешным производителем двигателей в истории Формулы-1 после того, как британец Джордж Расселл стал победителем гонки Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

Для «Мерседеса» эта победа стала 252-й. Таким образом, немецкая команда обогнала «Феррари», на счету которой 251 победа в Гран-при. Также отметим, что данный рекорд ранее удерживала «Скудерия» с 2004 года.

Большую часть побед принесла заводская команда «Мерседес», однако значительную долю добавили партнёры: «Макларен» (101 победа), «Браун ГП» (восемь побед) и «Рейсинг Пойнт» (одна победа). У «Феррари» же почти все победы (за исключением победы Себастьяна Феттеля за «Торо Россо» в Монце в 2008 году. — Прим. «Чемпионата») были добыты собственной заводской командой.

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