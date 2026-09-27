«Мерседес» стал самым успешным производителем двигателей по количеству побед в ГП Ф-1

Немецкая команда «Мерседес» стала самым успешным производителем двигателей в истории Формулы-1 после того, как британец Джордж Расселл стал победителем гонки Гран-при Азербайджана.

Для «Мерседеса» эта победа стала 252-й. Таким образом, немецкая команда обогнала «Феррари», на счету которой 251 победа в Гран-при. Также отметим, что данный рекорд ранее удерживала «Скудерия» с 2004 года.

Большую часть побед принесла заводская команда «Мерседес», однако значительную долю добавили партнёры: «Макларен» (101 победа), «Браун ГП» (восемь побед) и «Рейсинг Пойнт» (одна победа). У «Феррари» же почти все победы (за исключением победы Себастьяна Феттеля за «Торо Россо» в Монце в 2008 году. — Прим. «Чемпионата») были добыты собственной заводской командой.