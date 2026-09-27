Линдблад назвал двух пилотов Ф-1, которые впечатляют его больше всего

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал, кто из гонщиков впечатляет его больше всего в Формуле-1.

«Когда я был маленьким, я всегда много наблюдал за Льюисом Хэмилтоном. Он был моим кумиром. Но сейчас гонщики, которых я уважаю больше всего, — это Макс Ферстаппен и Шарль Леклер. Для меня уровень, на котором они выступают, действительно впечатляет. И Кими Антонелли также был очень впечатляющим в этом году», — приводит слова Линдблада Le Sprint Edition в социальной сети Х.

В сезоне-2026 Линдблад, являющийся протеже гонщика Формулы-Е Оливера Роуленда и членом молодёжной академии «Ред Булл», дебютировал в «Королевских гонках», став боевым пилотом «Рейсинг Буллз».