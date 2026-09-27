Макс Ферстаппен отреагировал на то, что паддок стал напоминать модный показ среди гонщиков

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе австрийской команды «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен отреагировал на то, что паддок стал напоминать модный показ среди гонщиков.

«Меня абсолютно не интересуют тенденции моды. Когда я нахожусь на трассе, знаю, что моя обязанность — носить цвета и одежду своей команды», — приводит слова Ферстаппена аккаунт Le Sprint в социальной сети Х.

Нидерландский пилот в данный момент занимает шестое место в личном зачёте Формулы-1. На своём счету он имеет 163 очка. Макс Ферстаппен начал выступать за основной состав команды «Ред Булл» в мае 2016 года на Гран-при Испании.