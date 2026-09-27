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Вильнёв: у «Ред Булл» не было причин просить Ферстаппена пропустить Хаджара в гонке в Баку

Вильнёв: у «Ред Булл» не было причин просить Ферстаппена пропустить Хаджара в гонке в Баку
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Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв поддержал решение «Ред Булл» не просить Макса Ферстаппена пропустить Исака Хаджара в гонке Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Идеально. У команды не было причин просить Макса пропустить Исака. У Хаджара покрышки были лучше, при этом он показывал схожие времена на круге. В какой-то момент ситуация с шинами должна была перевернуться, и мы видели, как Макс нарастил отрыв в восемь секунд от Хаджара. У Макса было больше шансов пробиться вперёд, так что команда поступила верно», – приводит слова Вильнёва портал Motorsport.com.

По итогам гонки Ферстаппен финишировал вторым, навязав борьбу пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, а Хаджар стал третьим.

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