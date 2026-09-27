Вильнёв: у «Ред Булл» не было причин просить Ферстаппена пропустить Хаджара в гонке в Баку

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1997 Жак Вильнёв поддержал решение «Ред Булл» не просить Макса Ферстаппена пропустить Исака Хаджара в гонке Гран-при Азербайджана.

«Идеально. У команды не было причин просить Макса пропустить Исака. У Хаджара покрышки были лучше, при этом он показывал схожие времена на круге. В какой-то момент ситуация с шинами должна была перевернуться, и мы видели, как Макс нарастил отрыв в восемь секунд от Хаджара. У Макса было больше шансов пробиться вперёд, так что команда поступила верно», – приводит слова Вильнёва портал Motorsport.com.

По итогам гонки Ферстаппен финишировал вторым, навязав борьбу пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, а Хаджар стал третьим.