Джордж Расселл: стремлюсь выигрывать каждую гонку. Моё отставание может быстро сократиться

Пилот немецкой команды «Мерседес» британец Джордж Расселл заявил о намерении побеждать во всех гонках до конца сезона-2026.

«Думаю, это, безусловно, самый доминирующий уикенд [Гран-при Азербайджана] в моей карьере. И я очень горжусь тем, что добился этого на трассе, которая требует такой самоотдачи и уверенности, поскольку в этом сезоне мне было бы очень легко потерять веру. Необязательно в победу в чемпионате, а в свои силы, но этого не произошло. Я очень горжусь той стойкостью, которую я и моя команда инженеров проявили в трудные времена, поскольку было проделано много тяжёлой работы, чтобы преодолеть некоторые трудности и адаптировать мой стиль пилотирования к этому новому болиду.

Формула-1 — это такой сложный спорт, что возможности для тренировок практически нет, и наконец-то у меня получается выступать на интуитивном уровне, и я обретаю уверенность. В ряде гонок я не считал себя претендентом на победу, просто потому что мои результаты были недостаточными.

Сейчас я чувствую, что, если бы сезон начался сегодня или после летнего перерыва, я бы точно смог побороться за титул. Однако в данный момент у меня большое отставание [от лидеров]. Оно может быстро сократиться. Поэтому я не гонюсь за ним. Стремлюсь выигрывать каждую гонку, а что будет, то будет», — приводит слова Расселла портал Sky Sports.