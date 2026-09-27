«Это ошибка новичка. Он отвлёкся». Вильнёв — об ошибке Пиастри в гонке ГП Азербайджана

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ошибку на торможении, которую в гонке Гран-при Азербайджана допустил пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

«Это была ошибка новичка. Он отвлёкся, засмотревшись в зеркала заднего вида, и просто всё пропустил. Такова правда. Ошибки случаются, так бывает. Ты атакуешь на пределе и можешь ошибиться. Но в данном случае видно, что Пиастри просто смотрел в зеркала заднего вида и просто упустил момент торможения», – приводит слова Вильнёва портал Motorsport.

Напомним, Пиастри по итогам гонки занял 13-е место. В личном зачёте сезона-2026 пилот «Макларена» располагается на седьмом месте. В его активе 120 очков.