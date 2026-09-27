15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это ошибка новичка. Он отвлёкся». Вильнёв — об ошибке Пиастри в гонке ГП Азербайджана

«Это ошибка новичка. Он отвлёкся». Вильнёв — об ошибке Пиастри в гонке ГП Азербайджана
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ошибку на торможении, которую в гонке Гран-при Азербайджана допустил пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Это была ошибка новичка. Он отвлёкся, засмотревшись в зеркала заднего вида, и просто всё пропустил. Такова правда. Ошибки случаются, так бывает. Ты атакуешь на пределе и можешь ошибиться. Но в данном случае видно, что Пиастри просто смотрел в зеркала заднего вида и просто упустил момент торможения», – приводит слова Вильнёва портал Motorsport.

Напомним, Пиастри по итогам гонки занял 13-е место. В личном зачёте сезона-2026 пилот «Макларена» располагается на седьмом месте. В его активе 120 очков.

Материалы по теме
Оскар Пиастри: у нас был темп, достаточный для подиума, мы были в состоянии его добиться