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Оруджев объяснил ошибку Колапинто, приведшую к массовой аварии на рестарте в Баку

Оруджев объяснил ошибку Колапинто, приведшую к массовой аварии на рестарте в Баку
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев объяснил ошибку пилота французского коллектива «Альпин» аргентинца Франко Колапинто, приведшую к массовой аварии на рестарте гонки Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Франко немного пропустил точку торможения. После длительного сейфти-кара всё холодное, и поэтому Колапинто «заблокировался». На самом деле, помарка маленькая. Просто вокруг были люди, и результат серьёзнее, чем сама ошибка», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В данный момент Франко занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1. На своём счету Колапинто имеет 27 очков.

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