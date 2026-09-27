Оруджев объяснил ошибку Колапинто, приведшую к массовой аварии на рестарте в Баку

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев объяснил ошибку пилота французского коллектива «Альпин» аргентинца Франко Колапинто, приведшую к массовой аварии на рестарте гонки Гран-при Азербайджана.

«Франко немного пропустил точку торможения. После длительного сейфти-кара всё холодное, и поэтому Колапинто «заблокировался». На самом деле, помарка маленькая. Просто вокруг были люди, и результат серьёзнее, чем сама ошибка», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

В данный момент Франко занимает 12-е место в личном зачёте Формулы-1. На своём счету Колапинто имеет 27 очков.