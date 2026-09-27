Оруджев ответил, не ошибся ли «Ред Булл» с приказом Хаджару пропустить Ферстаппена

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, не ошиблись ли в «Ред Булл» с приказом французскому пилоту Исаку Хаджару пропустить напарника по команде Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана.

«В «Ред Булл» чёткое разделение на первого-второго пилотов. Так что нет, этот приказ не был ошибкой. Тот, кто должен был приехать выше, выше и приехал. Да и по темпу в концовке Хаджар отвалился от лидеров», — написал Егор Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

По итогам гонки Ферстаппен финишировал вторым, навязав борьбу пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, а Хаджар стал третьим.