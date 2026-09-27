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Оруджев ответил, не ошибся ли «Ред Булл» с приказом Хаджару пропустить Ферстаппена

Оруджев ответил, не ошибся ли «Ред Булл» с приказом Хаджару пропустить Ферстаппена
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев ответил на вопрос, не ошиблись ли в «Ред Булл» с приказом французскому пилоту Исаку Хаджару пропустить напарника по команде Макса Ферстаппена в гонке Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«В «Ред Булл» чёткое разделение на первого-второго пилотов. Так что нет, этот приказ не был ошибкой. Тот, кто должен был приехать выше, выше и приехал. Да и по темпу в концовке Хаджар отвалился от лидеров», — написал Егор Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

По итогам гонки Ферстаппен финишировал вторым, навязав борьбу пилоту «Мерседеса» Джорджу Расселлу, а Хаджар стал третьим.

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