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Оруджев отреагировал на предложение Норриса дисквалифицировать за аварии, как у Колапинто

Оруджев отреагировал на предложение Норриса дисквалифицировать за аварии, как у Колапинто
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на предложение чемпиона Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норриса дисквалифицировать за аварии, как ту, что устроил пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто в гонке Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«Полагаю, Норрис сказал на эмоциях. Он сам ездил прямо в первом повороте во время гонки. Если бы перед Ландо ехало пять машин, он, скорее всего, тоже кого-то собрал бы. Ошибка точно такая же», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на рестарте гонки после аварии Алекса Албона аргентинский пилот недооценил состояние шин и трассы после режима жёлтых флагов, слишком поздно затормозил и заблокировал колёса. В результате Колапинто столкнулся сначала с Гасли, а тот задел едущего рядом Норриса. Все трое после инцидента были вынуждены сойти с дистанции.

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