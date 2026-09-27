Оруджев отреагировал на предложение Норриса дисквалифицировать за аварии, как у Колапинто

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев отреагировал на предложение чемпиона Формулы-1 в составе британской команды «Макларен» Ландо Норриса дисквалифицировать за аварии, как ту, что устроил пилот «Альпин» аргентинец Франко Колапинто в гонке Гран-при Азербайджана.

«Полагаю, Норрис сказал на эмоциях. Он сам ездил прямо в первом повороте во время гонки. Если бы перед Ландо ехало пять машин, он, скорее всего, тоже кого-то собрал бы. Ошибка точно такая же», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Напомним, на рестарте гонки после аварии Алекса Албона аргентинский пилот недооценил состояние шин и трассы после режима жёлтых флагов, слишком поздно затормозил и заблокировал колёса. В результате Колапинто столкнулся сначала с Гасли, а тот задел едущего рядом Норриса. Все трое после инцидента были вынуждены сойти с дистанции.