Оруджев — об аварии гонщиков «Рейсинг Буллз»: почему это не наказание, знают только судьи
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Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию гонщиков «Рейсинг Буллз» в гонке Гран-при Азербайджана и заявил, что наказывают прежде всего пилотов, а не команды.
Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704
«Меня удивило. Наказывают прежде всего пилотов, а не команды. По факту, один другого развернул. Почему это не наказание, знают только судьи. По такой логике можно и Франко не наказывать, он же в Гасли приехал, а Ландо уже оказался рядом после замеса однокомандников. Ошибка такая же, как и у Франко, только чуть поменьше», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
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