Оруджев — об аварии гонщиков «Рейсинг Буллз»: почему это не наказание, знают только судьи

Постоянный эксперт «Чемпионата», победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал аварию гонщиков «Рейсинг Буллз» в гонке Гран-при Азербайджана и заявил, что наказывают прежде всего пилотов, а не команды.

«Меня удивило. Наказывают прежде всего пилотов, а не команды. По факту, один другого развернул. Почему это не наказание, знают только судьи. По такой логике можно и Франко не наказывать, он же в Гасли приехал, а Ландо уже оказался рядом после замеса однокомандников. Ошибка такая же, как и у Франко, только чуть поменьше», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».