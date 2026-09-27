Хорнер поделился подробностями своего увольнения из «Ред Булл»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о подробностях своего увольнения из австрийской команды в 2025 году, а также поделился мнением о мотивации руководителей компании пойти на такой шаг.

«Ну, это показывает тебе, что на самом деле ты не делал ничего плохого. И что компания просто больше не хочет с тобой работать. Потому что если кто-то готов заплатить такую сумму только для того, чтобы ты ушёл…

Мне так и не дали чёткого объяснения – кроме того, что, по их мнению, результаты команды немного ухудшились. Хотя в предыдущей гонке [перед увольнением] мы были на поуле, а затем «Ред Булл» лидировал на Гран-при Великобритании. И, если бы не погода, вполне вероятно, «Ред Булл» бы в итоге выиграл гонку. В общем, они сказали лишь, что хотят сменить курс. Когда я начал настойчиво выяснять причины – а мой контракт был рассчитан ещё на шесть лет, – мне заявили, что команда больше похожа на «Кристиан Хорнер Рейсинг», чем на «Ред Булл Рейсинг», — приводит слова Хорнера RacingNews365.