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Гэри Андерсон: требования Норриса отстранить Колапинто на одну гонку считаю неуместными

Гэри Андерсон: требования Норриса отстранить Колапинто на одну гонку считаю неуместными
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Технический эксперт и бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон назвал неуместными требования пилота «Макларена» Ландо Норриса дисквалифицировать Франко Колапинто на одну гонку за аварию на Гран-при Азербайджана. В результате столкновения, спровоцированного пилотом «Альпин», сошли сам Норрис, Колапинто и напарник аргентинца Пьер Гасли.

Формула-1 2026. Этап 14, Мадрид, Испания
Гран-при Испании. Гонка (66 кругов, 307.236 км)
13 сентября 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:34:23.754
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+4.351
3
Ландо Норрис
McLaren
+5.089

«Я не оправдываю поступок Колапинто – он допустил ошибку в ситуации, в которой после этой ошибки уже ничего нельзя было исправить. Но, на мой взгляд, что-то высказывать ему может только его команда. И хотя Норрис и стал невольной жертвой столкновения двух пилотов «Альпин», его высказывания с требованием отстранить Колапинто на одну гонку я считаю неуместными. Норрис и сам неоднократно оказывался в ситуациях, когда его действия несли в себе потенциальную опасность. Живя в стеклянном доме, первым делом учишься не бросаться камнями», – приводит слова Андерсона портал The Race.

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