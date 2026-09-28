Гэри Андерсон: требования Норриса отстранить Колапинто на одну гонку считаю неуместными

Технический эксперт и бывший технический директор ряда команд Формулы-1 Гэри Андерсон назвал неуместными требования пилота «Макларена» Ландо Норриса дисквалифицировать Франко Колапинто на одну гонку за аварию на Гран-при Азербайджана. В результате столкновения, спровоцированного пилотом «Альпин», сошли сам Норрис, Колапинто и напарник аргентинца Пьер Гасли.

«Я не оправдываю поступок Колапинто – он допустил ошибку в ситуации, в которой после этой ошибки уже ничего нельзя было исправить. Но, на мой взгляд, что-то высказывать ему может только его команда. И хотя Норрис и стал невольной жертвой столкновения двух пилотов «Альпин», его высказывания с требованием отстранить Колапинто на одну гонку я считаю неуместными. Норрис и сам неоднократно оказывался в ситуациях, когда его действия несли в себе потенциальную опасность. Живя в стеклянном доме, первым делом учишься не бросаться камнями», – приводит слова Андерсона портал The Race.