Ларсон выиграл гонку NASCAR Cup Series в Канзас-Сити и упрочил лидерство в общем зачёте

Пилот команды Hendrick Motorsports Кайл Ларсон выиграл гонку Hollywood Casino 400 — 30-й этап сезона NASCAR Cup Series, который прошёл на овале «Канзас Спидвей». Для Ларсона эта победа стала 34-й в карьере и четвёртой в Канзас-Сити, таким образом Кайл повторил рекорд Денни Хэмлина по числу выигранных гонок на этой трассе.

Ларсон вырвался в лидеры на старте гонки и возглавлял пелотон после финальных пит-стопов, но за 30 кругов до финиша его опередил Чейз Бриско из Joe Gibbs Racing. Однако Бриско слишком быстро износил шины и несколько раз касался стены и за семь кругов до финиша пропустил контратаку Ларсона. Чейз в итоге откатился на четвёртое место, пропустив на последних кругах Остина Синдрика и Денни Хэмлина.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на официальном YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. Hollywood Casino 400 (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 267 кругов.

2. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») +0.5 сек.

3. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.3.

4. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.4.

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») +2.5.

6. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») +2.9.

7. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +3.7.

8. Чейз Эллиотт (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +12.7.

9. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») +14.4.

10. Райан Прис (RFK Racing / «Форд») +17.8.

В прошедшем заезде Ларсон набрал максимально возможное количество очков — Кайл первым закончил первую и вторую стадии гонки, а также показал быстрейший круг. За счёт этого Ларсон увеличил отрыв от Денни Хэмлина в общем зачёте до 26 очков. На третью позицию поднялся Кристофер Белл, опередивший Джоуи Логано, а Райан Блейни превзошёл Тая Гиббса и теперь занимает пятую строчку. Остальные пилоты уступают лидеру более сотни очков.

Положение в общем зачёте (топ-10):

1. Кайл Ларсон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») — 2282 очка.

2. Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2256.

3. Кристофер Белл (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2232.

4. Джоуи Логано (Team Penske / «Форд») — 2215.

5. Райан Блейни (Team Penske / «Форд») — 2191.

6. Тай Гиббс (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2188.

7. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 2171.

8. Чейз Бриско (Joe Gibbs Racing / «Тойота») — 2159.

9. Остин Синдрик (Team Penske / «Форд») — 2142.

10. Бубба Уоллас (23XI Racing / «Тойота») — 2142.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка South Point 400 — пройдёт 4 октября на овале «Лас-Вегас Мотор Спидвей».