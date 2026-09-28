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«У нас было две разные проблемы». Мекис — о двигателе Ферстаппена на ГП Азербайджана

«У нас было две разные проблемы». Мекис — о двигателе Ферстаппена на ГП Азербайджана
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался о проблемах, которые возникли у Макса Ферстаппена в квалификации Гран-при Азербайджана.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Квалификация
25 сентября 2026, пятница. 15:04 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:42.526
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.837
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.838

«У нас было две разные проблемы с силовой установкой, и это стоило нам многого, но что есть, то есть. Это часть игры. По справедливости, Макс был очень и очень силён начиная с пятницы и, вероятно, боролся бы за первый ряд без проблем с силовой установкой, которые у нас были.

Конечно, исправление этого с новым двигателем позволило нам вернуться к тому конкурентоспособному уровню, на который мы надеялись», — приводит слова Мекиса издание RacingNews365.

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