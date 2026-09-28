15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Был на спаде». Монтойя раскритиковал выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана

«Был на спаде». Монтойя раскритиковал выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на минувшем Гран-при Азербайджана.

«Динамика – это всё. Кими может сказать «нет, мы были просто осторожны сегодня», однако он всё же пытался добраться до Шарля [Леклера] и не особо в этом преуспел. Если вы посмотрите на его темп, он проигрывал от четырёх до пяти десятых на круге. Понятно, Джордж [Расселл] боролся за победу и гнал 10 из 10, но, как по мне, Антонелли был немного на спаде в этот уикенд.

Думаю, в «Мерседесе» были слишком зациклены на том, чтобы сохранять хладнокровие. Однако нужно перестать думать и просто действовать», — приводит слова Монтойи издание F1oversteeer.

Материалы по теме
«Я ехал как моя бабушка». Антонелли — о финише на пятом месте после старта с 16-й позиции
Комментарии