«Был на спаде». Монтойя раскритиковал выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли на минувшем Гран-при Азербайджана.

«Динамика – это всё. Кими может сказать «нет, мы были просто осторожны сегодня», однако он всё же пытался добраться до Шарля [Леклера] и не особо в этом преуспел. Если вы посмотрите на его темп, он проигрывал от четырёх до пяти десятых на круге. Понятно, Джордж [Расселл] боролся за победу и гнал 10 из 10, но, как по мне, Антонелли был немного на спаде в этот уикенд.

Думаю, в «Мерседесе» были слишком зациклены на том, чтобы сохранять хладнокровие. Однако нужно перестать думать и просто действовать», — приводит слова Монтойи издание F1oversteeer.